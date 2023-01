Blinken reitera a Lourenço interesse na cooperação bilateral e que decisões da Cimeira EUA-África serão implementadas

O secretário de Estado americano assegurou ao Presidente angolano que Washington vai implementar as decisões tomadas na Cimeira EUA-Africa, realizada de 13 a 15 de Dezembro na capital americana e quem, nesse sentdo,, no imediato, a Administraçao Biden vai enviar emissários aos vários países.

A garantia foi dada a João Lourenço por Antony Blinken, numa conversa telefónica nesta quinta-feira, 19, segundo nota publicada na página da Presidência angolana no Facebook.

"As personalidades que o Presidente Joe Biden indigitou para acompanharem de perto o processo posterior da Cimeira de Washington vão visitar o continente africano no próximo mês de Fevereiro, digressão que terá Angola na agenda", lê-se na nota que reitera que "no telefonema foi também abordada a cooperação bilateral, nomeadamente o interesse crescente do investimento americano no mercado angolano".

No capítulo dos temas regionais, Blinken reiterou o apoio americano "à liderança do Presidente João Lourenço na procura de soluções para os conflitos na RCA (República Centro Africana) e no Leste da República Democrática do Congo".

No caso de Kinshasa, diz a nota, o "Governo norte-americano defende a necessidade da implementação das decisões tomadas pela Cimeira de Luanda e apela à assumpção de responsabilidades por parte dos intervenientes, no que diz respeito concretamente à retirada do M 23 das posições que ocupa em território congolês e a criação de condições para o acantonamento dos elementos dessa força".

João Lourenço e Antony Blinken sublinharam a "importância de a comunidade internacional concentrar o seu apoio às iniciativas regionais, isto é, ao processo de Luanda e ao processo de Nairobi".

Refira-se que po Presidente angolano participou na Cimeira em Washington, onde encontrou-se com Blinken.

Em entrevista à VOA, João Lourenço reconheceu haver uma maior aproximação aos Estados Unidos e o seu forte interesse numa parceria ainda mais forte entre Luanda e Washington.