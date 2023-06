Blinken inicia conversações em Pequim com homólogos chineses

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está em Pequim. É o primeiro chefe da diplomacia dos EUA a visitar a China desde 2018.



Blinken vai reunir-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Qin Gang, com o principal diplomata chinês, Wang Yi, e muito provavelmente com o Presidente chinês, Xi Jinping.

Tanto as autoridades dos EUA como as da China reconheceram a necessidade de estabilizar as relações entre as nações e de manter canais de nível superior. Mas há poucas expectativas de que os dois países consigam restabelecer os laços tensos sobre direitos humanos, Taiwan, tecnologia e outras questões de segurança.

Pouco antes de partir para a China, na sexta-feira à noite, Blinken disse numa conferência de imprensa em Washington que as autoridades americanas iriam falar francamente com os seus homólogos chineses sobre "preocupações muito reais" numa série de questões.



Falando ao lado do ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura, Vivian Balakrishnan, Blinken disse que os EUA querem garantir que "a competição que temos com a China não se transforme em confronto ou conflito".



As expectativas de que a viagem possa reatar as relações entre os dois países são reduzidas.



O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, disse na sexta-feira que "os Estados Unidos vêem a China como o seu 'principal rival' e 'o desafio geopolítico mais importante'. Trata-se de um grande erro de avaliação estratégica".



A competição dos Estados Unidos com a China "não é uma competição responsável, mas sim uma intimidação irresponsável. Só vai empurrar os dois países para o confronto e criar um mundo dividido".



"Enquanto estiver em Pequim, o secretário Blinken reunir-se-á com altos funcionários [da República Popular da China], onde discutirá a importância de manter linhas abertas de comunicação para gerir de forma responsável as relações entre os EUA e a RPC. Também abordará questões bilaterais de interesse, assuntos globais e regionais, e potencial cooperação em desafios transnacionais partilhados", afirmou o Departamento de Estado na quarta-feira.



Na terça-feira à noite, Blinken falou por telefone com Qin.



Num tweet, Blinken disse que ele e Qin "discutiram os esforços em curso para manter canais de comunicação abertos, bem como questões bilaterais e globais".



Em Pequim, as autoridades chinesas pediram aos Estados Unidos para pararem com o que, segundo elas, está a prejudicar a segurança e os interesses de desenvolvimento da China, mas acrescentaram que os dois países podem gerir as diferenças e promover a cooperação.



Wang disse durante um briefing na quarta-feira que o governo de Pequim espera que os EUA "tomem medidas concretas" para "trabalhar com a China para gerir eficazmente as diferenças, promover intercâmbios e cooperação, [e] estabilizar a relação de uma maior deterioração".



Altos funcionários dos EUA disseram que os tópicos mais importantes da agenda durante as reuniões de Blinken incluem segurança regional, combate ao narcotráfico, mudanças climáticas, estabilidade macroeconómica global, americanos detidos injustamente na China e intercâmbio.