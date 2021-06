Blinken chega à Itália para reuniões com os principais líderes

O périplo europeu do Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, leva-o à Itália neste domingo, 27, para vários dias de reuniões com os principais líderes do país, o Papa Francisco, líderes do Grupo dos 20 e funcionários de nível ministerial.

Depois de ser calorosamente recebido na França e na Alemanha, Blinken deixou Paris no domingo para Roma, onde vai se encontrar com o ministro dos Negócios Estrangeiros, agências de segurança alimentar das Nações Unidas e funcionários da embaixada dos EUA. Ele também se encontrará com chefe da diplomacia do Israel, Yair Lapid.

Blinken e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Itália, Luigi Di Maio, irão co-presidir uma reunião da Coligação Global para Derrotar o ISIS, em Roma, na segunda-feira, onde também vai se encontrar com primeiro-ministro Mario Draghi e o presidente Sergio Mattarella para discutir a guerra civil na Síria e as necessidades humanitárias naquele país.

O Departamento de Estado diz que a Síria continua sendo uma grande preocupação, com dezenas de milhares de mulheres e crianças em campos humanitários inseguros, enquanto membros do grupo terrorista Estado Islâmico exploram a área para recrutar a próxima geração de combatentes.

Também na segunda-feira, Blinken vai à Cidade do Vaticano para se encontrar com o Papa Francisco e o Arcebispo Paul Gallagher. Entre os tópicos que ele e as autoridades do Vaticano devem discutir estão a mudança climática, o tráfico de pessoas e o alívio da dívida de países pobres.

O seu encontro com o papa ocorre antes de uma reunião esperada em Outubro entre o pontífice e Joe Biden, o segundo presidente católico dos Estados Unidos.

Numa conferência recente, os bispos católicos romanos dos EUA votaram para redigir uma declaração que pode repreender figuras políticas católicas, incluindo Biden, que defende o direito ao aborto, mas pessoalmente se opõe à prática.