Blinken adverte grupo militar russo Wagner contra interferência no Mali

O secretário de Estado americano alertou neste sábado, 20, o grupo mercenário russo Wagner sobre o seu envolvimento no Mali, ao mesmo tempo que exigiu uma transição civil naquele país da África Ocidental.

Em Dakar, Senegal, onde termina um périplo de cinco dias por três países africanos, Antony Blinken disse que os Estados Unidos estão "contribuindo para os esforços com Mali e parceiros em apoio à estabilidade" no país devastado pela guerra.

"Eu apenas acrescento que acho especialmente lamentável se actores externos se empenhassem em tornar as coisas ainda mais difíceis e complicadas, e penso, em particular, no grupo Wagner", afirmou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos.

Blinken, que foi recebido hoje pelo Presidente senegalês Macky Sall, acrescentou ainda ter concordado com as autoridades de Dakar continuar a pressionar para uma transição para a democracia e prometeu ajuda nos Estados Unidos nesse sentido.

Senegal é o último destino do secretário de Estado americano que esteve antes no Quénia e na Nigéria.

Grupo Wagner

O grupo militar privado russo, apontado como estando ligado ao Governo russo e que é dirigido por um antigo cozinheiro de Vladimir Putin, enviou homens em Moçambique, após o início da insurgência em Cabo Delgado em 2017, mas deixou a província sem êxito, e tem realizado operações noutros países africanos, bem como na Ucrânia e no Médio Oriente.

O Governo da França, que tem uma forte presença na África Ocidental, procura também evitar a entrada do grupo Wagner no país depois do acordo que assinou com a Junta Militar que dirige o Mali e ao abrigo do qual a organização russa vai enviar mil homens para, supostamente, ajudar no combate à insurgência islâmica que há anos assola o país.