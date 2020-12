Bissau: Sissoco Embalo disposto a dissolver o parlamento

O presidente da Guiné-Bissau Umaro Sissoco Embalo pretende dissolver o parlamento e realizar eleições legislativas antecipadas, e a Comissão Nacional Eleições (CNE) diz que há condições técnicas para o efeito.

"Nós, enquanto órgão eleitoral, demos a opinião ao presidente para possível tomada de decisão; tecnicamente é possível realização das eleições legislativas antecipadas na data prevista, de acordo com a Constituição da República, " disse o presidente da CNE, José Pedro Sambu, após um encontro com Embalo.

A decisão de Embalo, citado a alegar uma crise política, é novamente debatida nos círculos de opinião de Bissau.

"Para que fins (a dissolução do parlamento), eu não consigo perceber, porque as eleições não dependem só dos objetivos técnicos,” diz o analista Vailton Pereira Barreto.

Barreto diz ainda que “no atual cenário político em que o Programa do Governo foi aprovado e está a ser preparada a aprovação do OGE do ano 2021, não entendo onde está a grave crise política".

Mas outro analista, Françual Dias, diz que apesar da aprovação do Programa do Governo no parlamento, há muita tensão entre o Sissoco Embalo e a Assembleia Nacional Popular.

Acompanhe: