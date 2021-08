Bissau: PAIGC suspende cinco deputados

Os cinco deputados do PAIGC que votaram o programa do actual Governo, em Fevereiro de 2020, contra as orientações do partido foram suspensos de todas as actividades partidárias.

Tratam-se de Braima Djaló, Mamadi Baldé, Leopoldo da Silva, Saliu Embaló e Luís Leopoldo de Jesus.

A decisão, tornada pública esta quarta-feira, 11, foi tomada pelo Conselho de Jurisdição e Fiscalização do PAIGC, órgão encarregue de apreciar e julgar casos internos da indisciplina partidária.

Segundo o despacho a que a VOA teve acesso, os parlamentares sancionados perdem assim os direitos de militância e o PAIGC exige que eles renunciem, por escrito, o mandato de deputado, no prazo não superior a sete dias.

Da parte dos sancionados não se registou qualquer reacção sobre a decisão do Conselho de Jurisdição e Fiscalização do PAIGC.