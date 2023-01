Bissau: Ecologistas lançam petição para salvar o Parque da Lagoa de N’Batonha

Organizações ecologistas da Guiné-Bissau lançaram um petição pública para salvar o Parque da Lagoa de N´Batonha, centro da cidade de Bissau, que apresenta sinais de destruição com a presença, estes dias, de maquinaria pesada.

O espaço está a ser transformado para a construção de uma mesquita e de uma escola, com “apoio” da Turquia, dizem.

O Parque da Lagoa de N’Batonha é reconhecido como elemento central da ecologia urbana de Bissau, constituindo um importante local de alimentação, reprodução e descanso para as aves residentes e migradoras, oriundas dos países da Europa.

Dados do Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas (IBAP), citados pelas organizações ambientais, apontam que mais de 125 espécies de aves beneficiam da lagoa de N´Batonha durante todo o ano.

Francisco Gomes Wambar, director executivo da Organização para Defesa e Desenvolvimento das Zonas Húmidas, diz que “é uma lagoa que recepciona a água que vem das partes mais altas daqueles bairros (...) se essa lagoa for enterrada temos que nos preparar para as consequências, que serão as inundações”.

Por isso, Wambar pede maior ponderação por parte das autoridades competentes, destacando outras consequências em caso da lagoa ser soterrada.

E com o propósito de impedir o avanço dos trabalhos, as organizações da sociedade civil endereçaram uma carta ao presidente da Câmara Municipal de Bissau, Fernando Mendes, “exigindo a suspensão imediata de movimentação de veículos pesados no Parque”.

E “é possível pensar numa acção judicial. Mas, para que haja uma acção judicial tem que haver elementos; o que está a acontecer neste momento é algo muito secreto, em termos de informação”, disse Fodé Mané, em nome do Espaço de Concertação das Organizações da Sociedade Civil.

Mané disse ainda que “há uma força instalada que impede as pessoas de captar imagens. Portanto, isso mostra que há uma consciência por parte de quem está a fazer a obra que não está a proceder como deve ser”.

Contactado pela VOA, o gabinete de imprensa da Câmara Municipal de Bissau disse que o presidente desta Edilidade estaria a reunir mais elementos para um eventual pronunciamento sobre o assunto.

Baptizado “Parque Europa - Lagoa de N´Batonha”, o espaço foi reconvertido entre 2016 e 2018 em Parque de Natureza e Lazer, destinado à população de Bissau, com o financiamento da União Europeia e do Instituto Camões.