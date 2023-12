Bispos da CEAST em revolta contra decisão do Papa

Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) entraram em revolta aberta contra o Papa Francisco afirmando em comunicado que não irão abençoar “casais irregulares”.

Num comunicado os bispos manifestaram “perplexidade” com a decisão do Papa tendo decidido que essas bençãos não serão dadas em Angola e São Tomé porque “criariam um enorme escândalo e confusão entre os fiéis”.

Recentemente o Papa decidiu que os padres podem dar uma benção a casais do mesmo sexo fora de qualquer missa e sem contudo que isso signifique reconhecer um casamento .

Os bispos da CEAST consideraram no entanto que mesmo isso iria criar problemas dentro dos fiéis católicos.

“A respeito das bênçãos informais a ‘casais irregulares’ (homossexuais), embora seja um sacramento diverso da bênção litúrgica, consideramos que, no nosso contexto cultural e eclesial, criariam um enorme escândalo e confusão entre os fiéis, pelo que determinamos que não sejam realizadas em Angola e São Tomé”, diz o comunicado.

Os bispos afirmam ainda que a Igreja “não abençoa e nem pode abençoar o pecado”.e avisam que efectuar essas bençãos pode abrir as portas à entrada nos rituais católicos de outras práticas condenadas pela Igreja.

“... No nosso contexto poderíamos considerar também os polígamos, as pessoas seriamente envolvidas na feitiçaria, no sincretismo religioso e na violência”, dizem os Bispos da CEAST no seu comunicado