Moçambique: Bispo de Pemba transferido para o Brasil

O Papa Francisco transferiu o bispo de Pemba, na província moçambicana de Cabo Delgado, D. Luiz Fernando Lisboa, para a diocese brasileira de Cachoeiro de Itapemirim, no Estado do Espírito Santo, e concede-lhe ainda o título honorífico pessoal de arcebispo.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 11, em comunicado, pela sala de imprensa da Santa Sé.

D. Luiz Fernando Lisboa destacou-se, nos últimos anos, na defesa das populações da província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, alvo da violência de grupos associados ao Estado Islâmico.

O bispo foi uma das primeiras vozes a alertar o mundo sobre a situação de Cabo Delgado.

No ano passado, ele foi acusado por indivíduos próximos do Governo de ser apoiante dos insurgentes ,que aterrorizam Cabo Delgado, devendo por isso ser expulso do país.

D. Luiz Fernando Lisboa e o Presidente Filipe Nyusi, no entanto, encontraram-se poucos dias depois, tendo ambos considerado a reunião de muito boa.

A 18 de Dezembro, o bispo esteve com o Papa no Vaticano, onde abordou a situação em Cabo Delgado e o papel da Igreja Católica, principalmente junto dos refugiados.

Ele também foi ouvido por duas comissões do Parlamento Europeia sobre Cabo Delgado.

A Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) destacou o papel de Lisboa em Moçambique, numa nota de boas-vindas.

“Enaltecemos a sua presença missionária como bispo em Pemba, diocese situada numa região marcada pela guerra, que já causou a morte de mais de 2 mil pessoas e mais de 500 mil deslocamentos", lê-se na nota.

Nascido a 23 de dezembro de 1955, em Valença,no Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Lisboa completou os estudos de Filosofia, em Curitiba, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1977-1980), e de Teologia no Instituto Teológico São Paulo-ITESP (1980-1984).

Ele é especializado em Missiologia e em Liturgia na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção em São Paulo. Fez a profissão religiosa em 1977, na Congregação da Paixão de Jesus Cristo (Passionistas), e ordenado sacerdote em Dezembro de 1983.

Lisboa chegou a Moçambique em 2001, como missionário na Diocese de Pemba, com as funções de vigário paroquial, pároco e formador no Seminário Passionista.

Em 2010 regressou ao Brasil, tendo em 2011 sido nomeado pároco de Santa Teresinha de Lisieux, em Colombo, na Arquidiocese de Curitiba.

Em 12 de junho de 2013, foi nomeado Bispo de Pemba, em Moçambique, e recebeu a ordenação episcopal em 24 de agosto do mesmo ano.