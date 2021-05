Bill Gates e Melinda Gates anunciam divórcio

O casal bilionário americano Bill Gates e Melinda Gates emitiu um comunicado, nesta segunda-feira, 3, anunciando a sua decisão de divorciar.

"Depois de muito pensar e trabalhar muito no nosso relacionamento, tomamos a decisão de terminar o nosso casamento", disseram os dois no comunicado divulgado na conta de Bill Gates no Twitter.

"Não acreditamos mais que podemos crescer como um casal na próxima fase das nossas vidas. Pedimos espaço e privacidade para a nossa família, enquanto começamos a navegar nesta nova vida", lê-se no comunicado.

Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, é fundador da gigante informática Microsoft. Com Melinda, criou uma fundação de filantropia com programas em vários países africanos.