Bilhete de Identidade do Padre Daniel Malamba

Nesta sexta-feira, 19 de maio, o Angola Fala Só tem ao microfone Padre Daniel Malamba e Reverendo Alelyua. Tema: Como a religião pode ajudar as pessoas nesta fase de estado de emergência, devido ao coronavírus?

Nome: Daniel Quiala Malamba

Data de nascimento: 1 dezembro de 1966

Local de Nascimento: Quimbele, Uíge

Formação: Diploma em Filosofia - Luanda; Licenciatura em Teologia pela Universidade Comillas de Madrid; Mestrado em Psicologia da Educação e Doutoramento em Ciências da Educação pela Universidade Pontifícia Salesiana de Roma; Mestrado em Psicologia da Família, Universidade Roma 3.

Profissão: Missionário

Paróquia: São João Baptista, Cacuaco

Hobbies: Ler, escutar música, passear na praia

Livro que está a ler: La conversione religiosa de Sante De Santis

Comida preferida: Funge de mandioca com mwamba e massa italiana

Lema da vida: Fazer as crianças sorrir

Objetivo de vida: Publicar a minha tese em livro, procurar financiamento para uma escola na aldeia onde nasci.padre

No dia 11 de Novembro de 1975: Tinha 9 anos. Estava na minha aldeia de Quimbaringa, Quimbele. Tenho memórias claras do dia 11 de Novembro. O senhor que nos explicou o que tinha acontecido fê-lo dum modo que ainda me recordo: “a partir de hoje os brancos governam Portugal e os negros Angola”.