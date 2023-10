Biden visita Israel na quarta-feira com ataque a Gaza e ajuda humanitária na agenda

O Presidente dos Estados Unidos visitará Israel na quarta-feira, 18, para conversações com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, durante as quais vai reiterar que Telavive tem o direito de se defender.

O anúncio foi feito em Telavive nas primeiras horas desta terça-feira, 17 (horas locais), pelo secretário de Estado americano horas de conversações com o gabinete de guerra de Israel

Antony Blinken disse aos jornalistas que Joe Biden deixará claro que “Israel tem o direito e, na verdade, o dever de defender o seu povo do Hamas e de outros terroristas e de prevenir futuros ataques”.

Durante essas conversas, ele foi forçado a se abrigar num bunker por cinco minutos quando as sirenes soaram.



​Durante a visita, segundo Blinken, o Governo de Israel informará Biden sobre seus objetivos e estratégia de guerra e como conduzirá as operações "de uma forma que minimize as vítimas civis e permita que a assistência humanitária flua para os civis em Gaza sem beneficiar o Hamas".



Os EUA e Israel concordaram em desenvolver um plano que permitirá que a ajuda humanitária de países doadores e organizações multilaterais chegue aos civis em Gaza, anunciou Blinken.



Antes, o ministro das Relações Exteriores do Irão disse que Israel não seria autorizado a agir em Gaza sem consequências e alertou para uma “ação preventiva” nas próximas horas.



As autoridades de Gaza dizem que mais de 2.800 pessoas foram mortas na península cerca de um quarto delas crianças e mais de 10 mil feridos estão em hospitais com falta desesperada de suprimentos.

Israel contabiliza, por seu lado, cerca de 1.400 mortos devido ao ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro.