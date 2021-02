Biden reitera que "América está de volta" e faz forte defesa da democracia

O Presidente americano fez um forte apelo à defesa da democracia e da oposição aos regimes autoritários na sua estreia na arena internacional, ao participar nesta sexta-feira, 19, na Conferência de Segurança de Munique.

Na sua intervenção, Joe Biden começou por dizer que a América está de volta e que a multilateralidade internacional também.

“Falo-vos hoje como Presidente dos Estados Unidos, no início do meu mandato, e envio uma mensagem clara ao mundo: a América está de volta. A aliança transatlântica está de volta", afirmou Biden, reafirmando o seu compromisso com a luta contra as mudanças climáticas, uma "crise existencial mundial", e pediu ajuda no combate contra "os abusos económicos da China".

Ao se dirigir aos aliados europeus, o Presidente americano acusou a Rússia de "atacar as nossas democracias" e disse estar determinado a "reconquistar" a confiança da Europa.

Biden foi pertemptório ao afirmar que o Presidente russo, Vladimir Putin, "procura enfraquecer o projecto europeu e a nossa aliança da NATO".

"Ele quer sabotar a unidade transatlântica e a nossa determinação porque é muito mais fácil para o Kremlin intimidar e ameaçar os Estados sozinho do que negociar com uma comunidade transatlântica forte e unida", alertou, esclarecendo que não se trata de colocar o Oriente contra o Ocidente, não podemos e não devemos voltar (...) aos blocos da Guerra Fria".

Na sua intervenção, Biden destacou que a democracia não acontece por acidente.

“Temos que defendê-la, fortalecê-la e renová-la”, afirmou o Presidente americano, para quem "se trabalharmos juntos com nossos aliados democráticos, com força e confiança, sei que vamos enfrentar todos os desafios e ultrapassar todas as barreiras".

O Presidente americano sublinhou que Washington encontra-se preparado para voltar às negociações com o Irão sobre o acordo nuclear, do qual os Estados Unidos saíram por decisão do seu antecessor, Donald Trump.

Além de Biden, participaram n avideoconferência o Presidente francês, Emmanuel Macron, a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, e os primeiros-ministros japonês, Yoshihide Suga, italiano, Mario Draghi e canadiano, Justin Trudeau.

Os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, Charles Michel, também estiveram presentes.