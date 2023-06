Biden impulsiona o mês do orgulho LGBTQ+ com celebração na Casa Branca

O presidente Joe Biden organizou, no sábado (10), o que ele descreveu como o maior evento da Casa Branca celebrando membros da comunidade gay, lésbica, bissexual e transgênero, durante o mês dedicado ao orgulho gay.

O evento deste ano ocorre em meio a uma enxurrada de leis aprovadas nos estados dos EUA e em todo o mundo que, segundo os críticos, prejudicam os direitos dos cidadãos LGBTQ+.

No colorido evento deste ano, Biden enfatizou o apoio do seu governo à comunidade. “Vocês são amados”, disse ele à multidão reunida na Casa Branca. “Vocês são ouvidos, você são compreendidos (...) e como deixei claro, inclusive no meu discurso sobre o Estado da União, o vosso presidente, todo o meu governo apoia. Vocês são a imagem de Deus merecedores de dignidade, respeito e apoio”.

Nem todos os americanos concordam ou acham que essas conversas devem ser realizadas em público. No início deste mês, manifestantes em Glendale, Califórnia, se reuniram para expressar a sua oposição ao ensino de questões LGBTQ+ em escolas públicas. A multidão de várias centenas gritou uma com a outra e, a certa altura, até trocou socos.

O governador da Flórida e candidato à nomeação presidencial republicana, Ron DeSantis, assinou vários projectos de lei relativos aos direitos LGBTQ +, incluindo a chamada lei “Don't Say Gay”, que Biden descreveu como “odiosa”.

DeSantis diz que está a proteger os valores conservadores.

“Mas nós, como presidente, nos inclinaremos contra a ideologia acordada e contra a sexualização de crianças”, disse ele a um jornalista da FOX News no ar.

A nação do leste africano de Uganda aprovou recentemente a chamada lei “matar os gays”, levando alguns cidadãos a procurar segurança do vizinho Quénia. Biden descreveu a lei como "errada" e "vergonhosa".

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse à VOA que a tendência de usar a lei para restringir os direitos dos homossexuais torna a celebração deste ano ainda mais importante.

“Não vamos esquecer o que estamos a ver nas assembléias estaduais em todo o país: mais de 600 artigos de legislação, legislação anti-LGBTQ+”, disse ela.

“Algumas centenas deles são contra a juventude transgênero. E não vimos esse tipo de sentimento contra esta comunidade em décadas,” acrescentou.

A comunidade religiosa tem opiniões divergentes sobre os direitos dos homossexuais e, às vezes, membros da mesma congregação religiosa têm opiniões opostas sobre o assunto.

O Papa Francisco disse este ano que a homossexualidade não é crime, mas que qualquer acto sexual fora do casamento é pecado. A Igreja Católica não abençoa as uniões entre pessoas do mesmo sexo.

Existem algumas igrejas que ministram especificamente para a comunidade LGBTQ+.

“Você precisa dar uma olhada na mensagem geral da Bíblia, que afirma a dignidade e a humanidade de todo ser humano feito à imagem de Deus”, disse a Rev. Lea Brown, que ministra na Carolina do Norte, na Metropolitan Community Church, uma congregação protestante com alcance à comunidade LGBTQ+. “Esse é o contexto – e um Deus que defende o amor, um Deus que defende a justiça social, um Deus que defende o fim da pobreza e da exploração económica dos seres humanos”.

A Casa Branca declarou Junho como o Mês do Orgulho em 1999. E neste Mês do Orgulho, nos Estados Unidos, membros da comunidade LGBTQ+ dizem que não se intimidam.

“Não vamos voltar para o armário, isso não vai acontecer”, disse Brown.