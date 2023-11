Biden fala em "progresso real" e acorda com Xi Jinping retoma de conversações militares

O Presidente dos Estados Unidos revelou ter havido um "progresso real" nas relações com o seu homólogo chinês nesta quarta-feira, 15, no final de um encontro na Califórnia, no final do qual, segundo a imprensa chinesa, acordaram emretomar as conversações militares de alto nível.

Joe Biden disse que as negociações de quatro horas decorreram "bem" e deu um duplo sinal de positivo, enquanto ele e Xi Jinping acenavam para os repórteres, enquanto caminhavam lado a lado na pitoresca propriedade rural de Filoli, perto de São Francisco.

“Temos que garantir que a concorrência não se transforme em conflito”, disse Biden a Xi, numa longa mesa de madeira, enquanto as suas delegações se preparam para conversações, tendo Xi respondido que “o planeta Terra é grande o suficiente para que os dois países tenham sucesso”.

No seu discurso de abertura, o Presidente americano sublinhou que "nos conhecemos há muito tempo, nem sempre concordamos, o que não é surpresa para ninguém, mas nossas reuniões sempre foram francas, diretas e úteis".

Após a sessão inicial de negociações e um almoço de trabalho o Presidente Biden postou na plataforma X, antigo Twitter: “Valorizo a conversa que tive hoje com o Presidente Xi porque acho que é fundamental que nos entendamos claramente, de líder para líder”.

"Existem problemas mundiais importantes que exigem a nossa liderança conjunta. E hoje fizemos progressos reais", concluiu o Presidente americano.

Entretanto, a meio da noite, a agência de notícias China escreveu que os dois dirigentes "concordaram retomar as comunicações militares de alto nível.

Joe Biden e Xi Jinping encontraram-se em Bali, na Indonésia, em novembro de 2022, e desde então as relações entre Washington e Pequim se arrefeceram, principalmente depois de os Estados Unidos terem derrubado um suposto balão espião chinês em fevereiro deste ano.

Desde então, a diplomacia de ambos lados trabalharam para que o encontro de agora acontecesse.

Na agenda estavam também temas como alterações climáticas e a inteligência artificial.