Biden e Lula unidos no ambiente mas divididos sobre a Ucrânia

As autoridades norte-americanas dizem que a crise climática - e o papel crucial do Brasil como país que contém a maior parte da maior floresta tropical do mundo - será uma "prioridade máxima" durante as discussões da Sala Oval de Biden com o líder brasileiro.

Lula, que anteriormente liderou o Brasil de 2003-10, tomou novamente posse em Janeiro depois de derrotar Jair Bolsonaro.

Não está claro se Biden irá contribuir com dinheiro dos EUA para o Fundo Amazonas, um projecto iniciado pela Noruega em 2008 para ajudar a financiar a luta contra a desflorestação.

Esse projecto foi recentemente relançado por Lula após ter sido suspenso sob o regime de Bolsonaro.

Contudo, "os dois líderes estão alinhados com a necessidade de tomar medidas corajosas", disse um alto funcionário norte-americano.

Biden e Lula também encontrarão muito terreno comum quando discutirem ameaças à democracia.

O Brasil permanece tenso após uma multidão pró-Bolsonaro ter atacado edifícios governamentais no mês passado, com as cenas violentas a lembrarem quando os apoiantes de Donald Trump invadiram o Congresso em 2021, na sequência da sua derrota eleitoral para Biden.

Coincidentemente, Bolsonaro deixou o Brasil pouco antes do fim do seu mandato e encontra-se actualmente na Florida, o estado onde vive Trump.

No entanto, quando se trata da guerra de quase um ano da Rússia contra a Ucrânia, os dois líderes irão provavelmente divergir.

Biden liderou um esforço ocidental sem precedentes para se juntar à Ucrânia, fornecendo ajuda, armamento, treino militar e apoio diplomático enquanto o país luta para repelir a máquina de guerra russa.

Mas vários grandes países democráticos - nomeadamente Índia, África do Sul e Brasil - permaneceram em grande parte à margem, recusando-se a ajudar a Ucrânia militarmente e enviando mensagens mistas do ponto de vista político.

Lula tem insistido em conversações de paz na Ucrânia, enquanto que os Estados Unidos enfatiza a necessidade de a Ucrânia se defender, permitindo-lhe finalmente negociar a partir de uma posição de força.

O alto funcionário norte-americano, que falou sob condição de anonimato, insistiu que não havia grande discórdia e que "nós respeitamos e apoiamos" as iniciativas de paz de Lula.

No entanto, disse que Biden estaria a enfatizar as "realidades objectivas" da invasão russa, em violação do direito internacional, e o direito da Ucrânia à autodefesa.

"Penso que os dois líderes vão ter uma conversa muito franca sobre como avançar realmente de uma forma que conduza a um resultado que seja consistente com os compromissos assumidos ao abrigo da Carta das Nações Unidas", disse o funcionário.

Liderança climática brasileira

Bolsonaro identificando-se com Trump chegou mesmo a modelar o seu estilo político no republicano, pelo que o regresso ao poder do veterano Lula é um impulso para Biden.

Isto é particularmente verdadeiro na questão das alterações climáticas, que Biden fez uma das suas maiores prioridades - começando por colocar os Estados Unidos de novo no acordo climático de Paris depois de Trump ter saído do acordo histórico, que visa abrandar o aquecimento global.

Perguntado se a Casa Branca está interessada em contribuir para o Fundo Amazonas, o alto funcionário norte-americano não quis dar pormenores, mas observou que o negociador climático de Biden, John Kerry, deveria visitar brevemente o Brasil.

A acção de crise climática "será uma característica determinante da relação entre os Estados Unidos e o Brasil e onde o Brasil, penso eu, tem muito a mostrar ao mundo", disse o funcionário.