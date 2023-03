Biden diz que sistema bancário americano está seguro, apesar do colapso de dois bancos

O Presidente dos EUA garantiu aos americanos nesta segunda-feira, 13, que o sistema bancário dos EUA é seguro e que o dinheiro dos contribuintes não vai ser usado para compesar os investidores de dois bancos que faliram.



“Os americanos podem confiar que o sistema bancário é seguro. Seus depósitos estão seguros”, disse Joe Biden numa comunicação de cinco minutos ao país na Casa Branca, enquanto as empresas abriam para a semana de trabalho.



Ele disse que todos os clientes do Silicon Valley Bank, com sede na Califórnia, e do Signature Bank, com sede em Nova Iorque, terão acesso imediato aos seus depósitos, à medida que as autoridades financeiras federais assumam o controlo das suas operações.



“Nenhuma perda será suportada pelos contribuintes”, assegurou Biden, acrescentando que "os gerentes desses bancos serão demitidos e os investidores nesses bancos não serão protegidos”.

Biden quer saber o que passou



O Presidente disse que os depósitos dos clientes serão cobertos por fundos que os bancos depositam rotineiramente numa conta mantida pelo Governo dos EUA para emergências do tipo, mas sublinhou que “precisamos saber o que aconteceu” nos dois bancos.



Joe Biden não respondeu às perguntas dos jornalistas sobre a causa das falências dos bancos, mas especialistas financeiros dizem que deve-se ao aumento das taxas de juros, que afectou negativamente os valores de mercado de parte significativa dos seus activos, como títulos e títulos de hipotecas.



Eles aacrescentam que os bancos não perdem dinheiro se mantiverem essas notas até o seu vencimento, mas se eles precisarem vendê-los para cobrir levatamentos dos clientes, como foi o caso nos últimos dias, as perdas podem aumentar rapidamente.



A Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) informou que os bancos americanos do sector, no final do ano passado, relataram 620 mil milhões de dólares em perdas de papel causadas pelo aumento das taxas de juros.

O FDIC, que garante depósitos de até 250 mil dólares e supervisiona instituições financeiras, comunicou hoje ter transferido todos os depósitos do Silicon Valley Bank para o chamado “banco ponte”, dirigido por um conselho indicado pela agência até que ela possa estabilizar as operações.



O Banco da Inglaterra também anunciou hoje a venda da subsidiária do Silicon Valley Bank no Reino Unido para o HSBC para estabilizar o banco, “garantindo a continuidade dos serviços bancários".



Um comunicado do Banco da Inglaterra disse que todo o dinheiro dos clientes estava seguro e que o Silicon Valley Bank U.K. continua a operar normalmente.

Com cerca de 200 mil milhões de dólares em activos, a falência do Silicon Valley Bank foi a segunda maior da história dos Estados Unidos.

A instituição estava fortemente envolvida no financiamento de empresas de capital de risco, especialmente no sector de tecnologia.



O Signature Bank também tinha uma grande parcela de clientes no sector de tecnologia, incluindo em criptomoedas.

A falência, com mais de 100 mil milhões em activos, foi a terceira maior da história dos Estados Unidos, atrás do Washington Mutual e do Silicon Valley Bank.

