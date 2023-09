Biden desafia Vietname a juntos moldarem o futuro do Indo-Pacífico

O Presidente dos Estados Unidos começou neste domingo, 10, uma breve visita ao Vietname dizendo que os dois governos têm a oportunidade de moldar o Indo-Pacífico nas próximas décadas.



Nas suas primeiras declarações, Joe Biden afirmou esperar que seja possível fazer progressos no clima, na economia e noutros setores durante a sua visita de 24 horas.



“O Vietname e os EUA são parceiros fundamentais num momento que, eu diria, ser muito crítico”, disse Biden a Nguyễn Phú Trọng, secretário-geral do Partido Comunista do Vietname, durante a parte pública da sua reunião na sede do partido.



O Presidente vietnamita concordou que a reunião é uma “excelente oportunidade” para expandir os laços bilaterai e agradeceu a Biden por convidá-lo a visitar Washington em breve.



O Vietname está a elevar a sua relação com os EUA ao estatuto de parceiro estratégico abrangente, o que um dos principais conselheiros de segurança nacional de Biden disse representar o mais alto nível de parceria internacional do Vietname.



Este estatuto sugere que o Vietname quer proteger as suas amizades, à medida que as empresas norte-americanas e europeias procuram alternativas às fábricas chinesas.



Biden disse no mês passado, numa arrecadação de fundos em Salt Lake City, que o Vietname não quer uma aliança de defesa com os EUA, “mas quer relacionamentos porque quer que a China saiba que não está sozinho”.



Com o abrandamento económico da China e a consolidação do poder político do Presidente Xi Jinping, Biden vê uma oportunidade de trazer mais nações – incluindo o Vietname e o Camboja – para a órbita da América.



“Encontramo-nos numa situação em que todas estas mudanças estão a ocorrer em todo o mundo”, afirmou Biden no mês passado sobre o Vietname, acrescentando que “há uma oportunidade, se formos inteligentes, de mudar a dinâmica”.



O Presidente americano foi recebido com uma cerimónia pomposa fora do Palácio Presidencial cor de mostarda.



Dezenas de crianças em idade escolar alinharam-se nos degraus agitando pequenas bandeiras dos EUA e do Vietname, enquanto membros de alto escalão das forças armadas marchavam.

Joe Biden acenou para as crianças antes de entrar na viatura que o levou à sede do Partido Comunista para se encontrar com Trong.