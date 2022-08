Biden deixa a Casa Branca pela 1ª vez desde que teve COVID-19

Pondo fim ao seu mais recente isolamento devido à COVID-19, o Presidente Joe Biden no domingo deixou a Casa Branca pela primeira vez desde que foi infectado com o coronavírus no mês passado, reunindo-se com a primeira dama Jill Biden no seu estado natal de Delaware.



De acordo com o seu médico, o Presidente testou negativo no sábado e domingo, abrindo-lhe o caminho para sair de um isolamento que durou mais tempo do que o esperado devido a um caso de ressurgimento do vírus.



"Estou a sentir-me óptimo", disse Biden antes de embarcar na Marine One fora da Casa Branca.



Biden testou positivo pela primeira vez a 21 de Julho, e começou a tomar o medicamento anti-viral Paxlovid, que se destina a diminuir a probabilidade de doença grave do vírus. Segundo o seu médico, os sinais vitais de Biden permaneceram normais durante toda a sua infecção, mas os seus sintomas incluíam um corrimento nasal, tosse, dor de garganta e dores de corpo.



Depois de se isolar durante vários dias, Biden deu negativo nos dias 26 e 27 de Julho, quando fez um discurso no Jardim das Rosas, dizendo aos americanos que podem "viver sem medo" do vírus se receberem vacinas de reforço, testar a si próprios para o vírus se ficarem doentes e procurarem tratamento.



Mas Biden apanhou um raro caso de ressurgimento da COVID-19 a 30 de Julho, forçando-o a isolar-se novamente. Ocasionalmente fez discursos a partir de uma varanda da Casa Branca, como quando anunciou a morte de um líder da Al-Qaeda, por exemplo.

O Presidente americano continuou a testar positivo até sábado, quando recebeu o seu primeiro resultado negativo. Enquanto o Presidente estava em isolamento na residência da Casa Branca, a primeira dama permaneceu em Delaware.



Os Bidens estão agendados para visitar o Kentucky na segunda-feira para ver os danos causados pelas cheias e encontrar-se com as famílias.