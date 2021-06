Biden avisa que EUA estão ao lado da Europa face aos “desafios” da Rússia

A pouco mais de uma semana de um encontro com o president russo Vladimir Putin, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden disse que Washington estará ao lado dos países democráticos face “aos desafios da Rússia contra a segurança europeia”.

Biden desloca-se à Europa na quarta-feira para participar em cimeiras do G-7 e da NATO, seguindo depois para uma cimeira com o presidente Putin em Genebra no próximo dia 16.

Num artigo de opinião publicado no Washington Post, o presidente americano prometeu fortalecer “as alianças democráticas” face a crescentes ameaças de Moscovo e Beijing.

“Estamos unidos para fazer face aos desafios da Rússia contra a segurança europeia, a começar com a sua agressão na Ucrânia e não haverá dúvidas sobre o empenho dos Estados Unidos em defender os nossos valores democráticos que não podemos separar dos nossos interesses”, escreveu o presidente americano.

Biden sublinhou que os Estados Unidos “não procuram conflictos” fazendo notar a sua decisão deo prolongar o tratado de redução de armas estratégicas New START, como prova do seu desejo de reduzir tensões.

“Queremos uma relação estável e previsível pela qual podemos trabalhar com a Rússia em questões como estabilidade estratégica e redução de armas”, escreveu Biden para quem as questões mais importantes da actualidade são saber se as “as democracias podem juntar-se para produzir resultados verdadeiros para os nossos povos num mundo de rápida mudanças” e se “as alianças e instituições democráticas que definiram muito do século passado podem provar a sua capacidade contra os adversários e ameaças do mundo actual”.

“Eu acredito que sim e esta semana na Europa temos uma oportunidade para o provar”, escreveu o presidente americano