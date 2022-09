Biden acusa Putin de violar "descaradamente" a Carta das Nações Unidas

O Presidente dos EUA, Joe Biden, condenou na quarta-feira, 21 de setembro, Vladimir Putin ao dirigir-se às Nações Unidas, poucas horas depois de o líder russo ter escalado dramaticamente a sua guerra de sete meses na Ucrânia, ao chamar os reservistas militares do seu país.



Biden acusou Putin de violar "descaradamente" a Carta das Nações Unidas e repreendeu-o severamente por fazer uma ameaça velada de utilizar armas nucleares - depois de Putin ter dito que a sua promessa de utilizar todos os meios militares na Ucrânia "não era bluff".



"A Rússia violou descaradamente os princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas", disse Biden ao dirigir-se à Assembleia Geral da ONU, avisando que "uma guerra nuclear não pode ser ganha e nunca deve ser combatida".

As forças russas atacaram escolas, estações ferroviárias e hospitais ucranianos durante uma guerra que, segundo Biden, tinha por objectivo "extinguir o direito da Ucrânia a existir como Estado".



John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, disse antes do discurso de Biden que Washington estava a levar "a sério" a aparente ameaça "irresponsável" de Putin de utilizar armas nucleares e avisou que poderia alterar a sua "postura estratégica", se necessário.



O apelo à mobilização de Putin surgiu quando as regiões da Ucrânia detidas por Moscovo se preparavam para realizar referendos de anexação esta semana, aumentando a tensão no conflito, ao permitir que Moscovo acusasse a Ucrânia de atacar o território russo.

Quatro regiões da Ucrânia ocupadas pela Rússia - Donetsk e Luhansk no leste e Kherson e Zaporizhzhia no sul - disseram na terça-feira que realizariam os referendos durante cinco dias a partir de sexta-feira.



Num discurso pré-gravado à nação no início da quarta-feira, Putin acusou o Ocidente de tentar "destruir" o seu país através do seu apoio a Kyiv. A Rússia precisava de apoiar aqueles que na Ucrânia queriam "determinar o seu próprio futuro", disse ele.



O líder russo anunciou uma mobilização militar parcial, com o Ministro da Defesa Sergei Shoigu a dizer à televisão estatal que seriam convocados cerca de 300 mil reservistas.