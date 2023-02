Beyonce domina os prémios Grammy

A cantora Beyonce foi a principal estrela da 65a edição dos Grammy, que decorreu, no domingo (5), em Los Angeles, ao conquistar quatro estatuetas e tornar-se a artista com mais prémios na história do prestigiado concurso.

Ela agora tem na sua galeria 32 prémios Grammy.

Nesta edição, Beyonce teve nove nomeações, e as suas conquisttas incluem os títulos de melhor disco de dança/electrónico, "Renaissance"; e melhor gravação de dança, "Break My Soul".

Harry Styles ganhou o prémio de disco do Ano, enquanto Lizzo, Adele (Pop solo), Kendrick Lamar (rap), Brandi Carlile (rock e americana), Willie Nelson (country) e Bonnie Raitt (cancão do ano, reconhecendo a letra) também levaram para casa estatuetas de ouro.

O Grammy para Artista Revelação ficou com Samara Joy; com o disco “Endangered Species”, a dupla Wayne Shorter e Leo Genovese ganhou na categoria melhor jazz solo improvisado; e o melhor disco de música global foi para “Sakura”, do japonês Masa Takumi.

Da África do Sul foi distinguido o trio Wouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode, autor do tema Bayethe, na categoria de melhor performance de música global. Nomcebo Zikode é cantora da popular ‘Jerusalema’.