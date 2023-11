Benguela: Polícia prende diretor municipal por suspeita de venda de adubo para campanha agrícola

O diretor municipal da Agricultura, Pecuária e Pescas no Cubal, na província angolana de Benguela, foi detido nesta quarta-feira, 22, por alegada venda de adubos adquiridos pelo Estado no âmbito do incentivo à produção e combate à fome, soube a Voz da América de fonte do Serviço de Investigação Criminal (SIC).



Fernando João Ngunza, exonerado do cargo poucas horas depois, foi apanhado em flagrante delito, no município da Catumbela, num esquema para a venda de 40 sacos de adubos a 700 mil kwanzas, cerca de 700 dólares norte-americanos.



Suspeito de peculato, ele encontra-se detido no Comando da Polícia Nacional na Catumbela, o município com os armazéns que abastecem famílias camponesas envolvidas nas campanhas agrícolas.



Nas próximas horas, Ngunza vai ser presente ao Ministério Público, que deve impor medidas de coação.



A detenção é reflexo de denúncias endereçadas ao SIC, com conhecimento da Administração Municipal do Cubal e do Governo Provincial de Benguela.



À Voz da América, o produtor José Cabral Sande, detentor de propriedade agropecuária na comuna da Canjala, município do Lobito, refere que existem outros casos, que ele vem denunciando há três anos.



Ele sublinha que 40 sacos representam centenas de toneladas de bens alimentares e indica que o mercado continua a registar queixas relativas à escassez do produto.



“Tu que és funcionário público, ganhas pelo trabalho que fazes e vais vender aquilo que é de outro, para responder o desafio do combate à fome”, diz Sande, acrescentando que “já lancei o dado, também aqui na região onde me encontro se o SIC vier vai levar outros ‘ratos’ também para o acantonamento”.



“Estamos a falar, 40 sacos, de duas toneladas, em termos de produção são 40 hectares, que podem dar quase 160 toneladas de produtos como grãos, de que necessitamos bastante neste momento”, vinca o produtor.



A Voz da América procurou contatar o advogado do suspeito, mas não teve sucesso à primeira, pelo que se mantém em aberto essa possibilidade, sempre mediante os próximos desenvolvimentos do caso.



Ainda nesta semana, o ministro da Agricultura e Florestas, Francisco de Assis, apontou a escassez de adubos como uma de várias contrariedades, principalmente para o setor familiar no país, que congrega acima de um milhão e 500 mil agentes.