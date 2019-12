Benguela: Onze mortos e seis feridos em vésperas de fim de ano

Um acidente de viação na província angolana de Benguela, nesta sexta-feira, 27, deixou onze mortos e seis feridos na estrada nacional número 105, na região da Calohanga, a mesma do sinistro de há um ano, com mortes de cidadãos de vários pontos do país.



Testemunhas citadas pela imprensa local contam que o acidente envolveu duas viaturas, sendo uma pesada, um camião Scania, e outra ligeira, um Toyota Hiace, onde seguiam as vítimas.



À Rádio Benguela, o motorista do camião, Paulo Pimentel, assumiu que embateu no ligeiro quando, surpreendido com uma paragem brusca do carro que seguia à frente, foi forçado a efectuar várias manobras para fugir da ribanceira.



O ligeiro fazia o percurso Benguela/Ganda.



Em nota distribuída à imprensa, o governador de Benguela, Rui Falcão, lamentou o sucedido e apelou à necessidade de rigor e observância do código de estrada.



Há sensivelmente um ano, também nas imediações da Calohanga, a cerca de 50 quilómetros da cidade de Benguela, o registo da sinistralidade rodoviária foi de dezoito mortos e nove feridos devido a um acidente associado ao excesso de velocidade numa via com muitos obstáculos, incluindo a movimentação de animais.

