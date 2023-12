Barbie em homenagem à líder da nação Cherokee provoca emoções contraditórias

Wilma Mankiller, uma chefe icónica da Nação Cherokee, inspirou inúmeras crianças nativas americanas como uma líder poderosa mas humilde que expandiu a educação infantil e os cuidados de saúde rurais.



O seu alcance está agora a alargar-se com uma homenagem americana por excelência: uma boneca Barbie à semelhança de Wilma Mankiller, como parte da série "Mulheres Inspiradoras" do fabricante de brinquedos Mattel.



Uma cerimónia pública de homenagem ao legado de Mankiller está marcada para terça-feira em Tahlequah, no nordeste de Oklahoma, onde está sediada a Nação Cherokee.



Mankiller foi a primeira mulher chefe principal da nação, liderando a tribo durante uma década, até 1995. Centrou-se na melhoria das condições sociais através do consenso e no restabelecimento do orgulho na herança indígena. Reuniu-se com três presidentes dos EUA e recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, o maior prémio civil do país.



Também enfrentou com humor os comentários maliciosos sobre o seu apelido - um título militar - dando muitas vezes uma resposta direta: "Mankiller é na verdade uma alcunha bem merecida". Ela morreu em 2010.



O atual líder da tribo, o chefe principal Chuck Hoskin Jr., aplaudiu a Mattel por homenagear Mankiller.



"Quando as meninas indígenas vêem [a boneca], elas [sabem que] podem alcançar, e Wilma Mankiller mostrou a inúmeras jovens mulheres que devem ser destemidas e defender os direitos indígenas e humanos", disse Hoskin em um comunicado. "Wilma Mankiller é uma campeã para a Nação Cherokee, para o País Indígena e até para a minha própria filha".



Mankiller, cuja face está numa moeda dos EUA emitida em 2021, é a segunda mulher nativa americana homenageada com uma boneca Barbie. A famosa aviadora Bessie Coleman, que era de ascendência negra e Cherokee, foi retratada no início deste ano.



Outras bonecas da série incluem Maya Angelou, Ida B. Wells, Jane Goodall e Madame C.J. Walker.



Emoções contraditórias



No entanto, o lançamento da boneca Barbie com Mankiller vestida com uma saia de fita, sapatos pretos e carregando um cesto de tecido foi recebido com reacções contraditórias.

Muitos dizem que a boneca é um tributo adequado para uma líder notável que enfrentou conflitos de frente e ajudou a tribo a triplicar o seu número de matrículas, dobrar o número de empregos e construir novos centros de saúde e programas infantis.



Ainda assim, algumas mulheres Cherokee são críticas, dizendo que a Mattel negligenciou detalhes problemáticos na boneca e na embalagem.



"As emoções mistas partilhadas por mim e por muitas outras mulheres Cherokee que já compraram o produto giram em torno da questão de saber se uma Barbie Wilma capta o seu legado, as suas características físicas e a importância de centrar as mulheres Cherokee na tomada de decisões", disse Stacy Leeds, reitora da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Arizona e antiga juíza do Supremo Tribunal da Nação Cherokee, à The Associated Press num e-mail.

Regina Thompson, uma tecelã de cestos Cherokee que cresceu perto de Tahlequah, não acha que a boneca se pareça com Mankiller. A Mattel deveria ter considerado os tradicionais mocassins de dedo do pé, em vez de sapatos pretos, e incluído símbolos na cesta que os Cherokees usam para contar uma história, disse ela.



"O nome de Wilma é a única coisa Cherokee na caixa", disse Thompson. "Nada naquela boneca é Wilma, nada."



Os símbolos da língua Cherokee na embalagem também estão errados, observou ela. Dois símbolos parecem semelhantes, e o usado se traduz em "Chicken" (galinha), em vez de "Cherokee".



O porta-voz da Mattel, Devin Tucker, disse que a empresa está ciente do problema com o silabário e está a "discutir opções". A empresa trabalhou com a propriedade de Mankiller, que é liderada pelo seu marido, Charlie Soap, e a sua amiga, Kristina Kiehl, na criação da boneca. Soap e Kiehl não responderam às mensagens deixadas pela AP.



A Mattel não consultou a Nação Cherokee sobre a boneca.



"Lamentavelmente, a empresa Mattel não trabalhou diretamente com a equipa de design e comunicação do governo tribal para garantir o selo oficial ou verificá-lo", afirmou a tribo num comunicado. "O erro de impressão em si não diminui o que significa para o povo Cherokee ver este tributo a Wilma, quem ela era e o que ela representava".