Baptistas do Sul enfrentam investigação do Departamento de Justiça por alegado abuso sexual

NASHVILLE, Tennessee (AP) - Líderes da Convenção Baptista do Sul (SBC) disseram, na sexta-feira (12) que várias das principais entidades da denominação estão sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA, na sequência de múltiplos problemas relacionados ao abuso sexual do clero.

O Comité Executivo da SBC recebeu uma intimação, mas nenhum indivíduo foi intimado até o momento, segundo os seus advogados.

“Esta é uma investigação em andamento e não estamos a comentar as nossas discussões com o Departamento de Justiça”, disseram.

A declaração dos líderes da SBC – incluindo membros do Comité Executivo, presidentes de seminários e chefes de organizações missionárias – deu poucos detalhes sobre a investigação, mas indicou que se tratava de problemas generalizados de abuso sexual que abalaram a maior denominação protestante dos EUA.

“Individual e colectivamente, cada entidade da SBC está decidida a cooperar total e completamente com a investigação”, disse o comunicado. “Enquanto continuamos a lamentar os erros do passado relacionados ao abuso sexual, os líderes actuais em toda a SBC demonstraram uma firme convicção de resolver esses problemas do passado e estão a implementar medidas para garantir que nunca se repitam no futuro”.

Não houve comentários imediatos do Departamento de Justiça sobre a investigação.

Rastreio

No início deste ano, a SBC divulgou um relatório de 288 páginas da consultora externa, Guidepost Solutions. A investigação independente de sete meses encontrou detalhes perturbadores sobre como os líderes denominacionais lidaram mal com as alegações de abuso sexual e maltrataram as vítimas.

O relatório se concentrou especificamente em como o Comité Executivo da SBC respondeu aos casos de abuso, revelando que mantinha secretamente uma lista de clérigos e outros trabalhadores da igreja acusados de abuso. Mais tarde, o comité se desculpou e divulgou a lista, que continha centenas de trabalhadores acusados.

Um porta-voz do Guidepost se recusou a comentar as notícias da investigação do Departamento de Justiça.

Após o lançamento do relatório, a SBC votou, durante sua reunião annual, em Junho, a criação de uma forma de rastrear pastores e outros trabalhadores da igreja acusados de abuso sexual e lançar um novo grupo para supervisionar as novas reformas. No início desta semana, o presidente da SBC, Bart Barber, que também assinou a declaração de sexta-feira, anunciou os nomes dos pastores baptistas do sul e membros da igreja que farão parte.

Nada a temer

A sobrevivente de abuso sexual baptista do sul, Christa Brown, que há muito pede que a SBC faça mais para lidar com o abuso sexual nas suas igrejas, comemorou a notícia da investigação do Departamento de Justiça.

"Aleluia. Já era hora”, disse Brown, num post de sexta-feira, no Twitter. "Isso é o que é necessário."

Outra sobrevivente, Jules Woodson, que veio a público com a sua história de abuso, em 2018, e vem pressionando por reformas na SBC desde então. Na sexta-feira, ela reagiu às notícias da investigação twittando: “Que a justiça seja feita !!!”

O pastor de Oklahoma, Mike Keahbone, membro do Comité Executivo e vice-presidente do novo grupo contra o abuso, disse no Twitter que a investigação “não é algo a temer...se houver mais trabalho, faremos .”