Banco Mundial aprova 100 milhões de dólares para Moçambique

O Banco Mundial aprovou uma doação no valor de 100 milhõesde dólres da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), em apoio ao programa de resposta à Covid-19 do Governo de Moçambique. Este financiamento ajudará a mitigar os impactos adversos da pandemia nas vidas e meios de subsistência das pessoas, através do apoio imediato a resposta à Covid-19 assim como o apoio as empresas e reformas visando uma maior sustentabilidade fiscal.

A directora do Banco Mundial para Moçambique, Madagáscar, Maurícias, Comores e Seychelles disse que a doação visa ajudar o país a preencher “a sua crescente lacuna fiscal, evitar uma prolongada queda económica em resultado desta crise e fornecer apoio aos mais vulneráveis”.

O banco disse que esta operação única de apoio ao orçamento sob a forma de Development Policy Operation (DPO), propõe-se a mitigar os impactos adversos da eclosão da covid-19 e apoiar uma recuperação resiliente por meio de uma abordagem em duas vertentes: 1) apoio a resposta do setor de saúde, incluindo esforços para garantir o acesso contínuo à água para as populações urbanas pobres , e aumentar o alcance das redes de proteção social; e 2) apoio à recuperação económica, melhorando as condições de acesso das PME’s ao financiamento e fornecendo liquidez às empresas e ao sector financeiro.

Também apoiará reformas visando fortalecer a sustentabilidade fiscal.