Autoridades suspendem temporariamente buscas por mais vítimas do derruba de prédio em Miami

As autoridades de Miami-Dade, nos Estados Unidos, suspenderam temporariamente nesta quinta-feira, 1, as buscas por sobreviventes ao derrube de um prédio na semana passada na cidade de Surfside, como medida de segurança ante um risco identificado de colapso da estrutura, devido às chuvas e aos trabalhos de escavação.

Até hoje, apenas 18 corpos foram recuperados e 145 pessoas continuam desaparecidas.

A suspensão acontece no dia em que o Presidente Joe Biden, acompanhado da primeira dama, Jill Biden, encontraram-se com o governador, líderes locais e do Estado e membros das equipas de resgate,

O Presidente vai encontrar-se com familiares das vítimas ainda hoje.

“Acho que tenho o poder - e saberemos em breve - para poder arcar com 100 por cento dos custos do Condado e do Estado durante 30 dias”, disse Biden numa reunião com o comando da crise, ao lado do governador, o republicano Ron DeSantis, e a mayor de Miami-Dade, a democrata Daniella Levine Cava.

Levine Cava e DeSantis agradeceram a Biden pelo apoio, com o governador republicano a dizer ao Presidente que "reconheceu a gravidade desta tragédia desde o primeiro dia e deu muito apoio”.

Joe Biden elogiou a colaboração bipartidária na semana passada.

“Vivemos uma nação onde podemos cooperar”, disse ele.

Pouco antes do meio-dia, Biden reuniu-se com um grupo de cerca de 50 membros das equipas de socorro.

“O que vocês estão a fazer agora é muito difícil de lidar, mesmo psicologicamente, e eu só queria dizer obrigado", afirmou Biden, que antes de regressara Washington vai reunir-se com familiares das vítimas.