Autoridades guineenses condenam ataques às sedes dos poderes no Brasil

O Presidente da Guiné-Bissau condenou os ataques e vandalismo as sedes do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto do Brasil, por parte dos apoiantes do ex-Presidente, Jair Bolsonaro.



Na página oficial no facebook da Presidência guineense, Umaro Sissoco Embaló apelou ao respeito pela democracia e pelas instituições que "simbolizam a democracia".



"É com preocupação que acompanhamos os acontecimentos em Brasília. Condenamos o uso da violência contra a Presidência do Brasil, o Congresso e o Supremo Tribunal. Apelamos o respeito pela democracia e pelas instituições que simbolizam a democracia", lê-se.



Quem também insurgiu-se contra a invasão foi o residente do Parlamento, Cipriano Cassamá, quem, em comunicado, afirmou que “vandalismo é extravasar de limites de direito a liberdade de manifestação".



O também presidente da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países da Lingua Portuguesa (AP-CPLP) condenou esses actos que constituiram "um extravasar dos limites do direito e da liberdade de manifestação e de expressão e, logo, uma afronta à democracia brasileira e as suas instituições, numa altura em que o Brasil acabou de sair de umas eleições, julgadas livres, justas e transparentes, prova de maturidade politica e democrática do povo brasileiro”.