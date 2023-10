Autoridades cabo-verdianas monitoram tremor de terra na ilha Brava

As autoridades cabo-verdianas dizem estar a monitorar a situação sísmica na ilha Brava, a menor e mais a sudoeste do país, que registou na noite de segunda-feira, 30, um tremor de terra de magnitude de 4 a 4,5 na escala de Richter.

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), que avançou com a informação, disse que o sismo de maior intensidade e que foi sentido pela maioria da população aconteceu às 21 horas, e foi seguido de outro, de menor intensidade, 22 minutos mais tarde.

"Os epicentros localizam-se entre dois e três quilómetros da costa da ilha Brava, mais precisamente entre Vinagre e Aguada”, acrescentou o INMG.

Residentes na cidade de São Filipe, na vizinha ilha do Fogo relatam ter sentido o tremor com alguma intensidade.

Em declarações no Parlamento, à margem do debate sobre o estado da Justiça, nesta terça-feira, 31, o ministro da Administração Interna informou que “técnicos vulcanologistas estão a acompanhar a atividade sísmica, que baixou, embora ainda seja de registar alguma atividade”.

Paulo Rocha confirmou os tremores sentidos pela população e que causaram um ferido ligeiro.

Ha redes sociais há relatos de fissuras em pelo menos duas construções.

As ilhas Brava e do Fogo registam ocasionalmente movimentos sísmicos moderados.

Refira-se que, na ilha do Fogo, o vulcão do Pico, com quase três mil metros de altura, está ainda ativo, com a mais recente erupção datada de 2014.