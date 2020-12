Autoridades americanas identificam autor da explosão de Nashvillle

As autoridades americanas anunciaram, no domingo, 27, que identificaram Anthony Quinn Warner, 63 anos de idade, como o homem que explodiu uma caravana, na madrugada de Natal, abalando o distrito comercial na cidade de Nashville, no Tennessee.

Warner agiu sozinho, disseram as autoridades, numa conferência de imprensa, em Nashville. A sua motivação não foi determinada.

"Chegamos à conclusão de que um indivíduo chamado Anthony Warner é o homem-bomba e estava presente quando a bomba explodiu, e que morreu no bombardeio", disse Donald Cochran, procurador-geral do Distrito Central do Tennessee.

Os investigadores usaram ADN e outras evidências para ligar Warner à explosão.

Eles vasculharam a casa de Warner, no sábado, 26, no subúrbio de Antioquia, a cerca de 18 quilómetros do local da explosão, um bairro de Nashville repleto de bares e restaurantes de música country.