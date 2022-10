Autarquias em Angola: Entre a expectativa e os receios da classe política e sociedade civil

O processo que conduziu o país a organizar as primeiras eleições

autárquicas ganhou um novo fôlego em resposta às críticas da oposição

e de alguns sectores da sociedade civil.



Depois do Presidente da República, João Lourenço ter criado, através

de um decreto presidencial, a comissão interministerial para a

elaboração e implementação do plano integrado das autarquias locais,

outro sinal na mesma direção foi dado pelo grupo parlamentar do

partido maioritário.



A reunião plenária da assembleia nacional confirmou, esta semana, a

criação das comissões de especialidade, durante a qual o MPLA que

detém a maioria cedeu para UNITA a disputada comissão que trata do

poder local e autárquico.



Com este passo, analistas em Luanda afirmam que estão criadas as

condições para o inicio das discussões em sede do parlamento angolano.

Para falar sobre o assunto, ouvimos o especialista em assuntos eleitorais, Luis Jimbo, o jurista Gualberto Longuenda e o analista político, Agostinho Sikato.

A lei sobre a institucionalização das autarquias locais é o único diploma do pacote legislativo autárquico que resta concluir, mas a oposição diz existir falta de vontade política do MPLA para a respectiva aprovação.



O Presidente João Lourenço reiterou, na mensagem sobre o Estado da

Nação, o compromisso com a criação de autarquias, sem avançar datas, e anunciou a construção de 35 assembleias para as autarquias locais.



O especialista em assuntos eleitorais, Luis Jimbo fala da pertinência

da criação da comissão interministerial para as autarquias locais, mas

questiona a omissão que revela o decreto presidencial quanto às

tarefas que são atribuídas a cada ministério.