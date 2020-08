Autárquicas em Cabo Verde a 25 de Outubro

O Governo de Cabo Verde marcou para o dia 25 de outubro as oitavas eleições autárquicas, depois da concertação com todos os partidos.

"É uma data que vai ao encontro daquilo que é a expetativa da maioria dos partidos políticos que nós ouvimos”, afirmou nesta segunda-feira, 3, o ministro do Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire.

Com a pandemia em curso, o governante acrecentou que a Comissão Nacional e Eleições (CNE) irá emitir em breve orientações, em concertação comn as autoridades de Saúde, para que o ato eleitoral decorrar em segurança.

“Essas diretivas vão, de certeza, no sentido de se respeitar o distanciamento e o reforço das medidas de proteção para se evitar qualquer tipo de propagação no dia do ato eleitoral, mas que não impeça uma excelente participação dos cabo-verdianos", concluiu Freire.

As eleições realizam-se nos 22 municípios do país.