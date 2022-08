Austrália:  Lenda da NBA Shaquille O'Neal pronto para ajudar no reconhecimento de indígenas

SYDNEY, 27 de agosto (Reuters) - O ex-astro do basquetebol norte-americano Shaquille O'Neal vai ajudar o novo governo da Austrália a implementar reformas para uma voz indígena no parlamento, disse o primeiro-ministro Anthony Albanese, neste sábado.

O governo do Partido Trabalhista de centro-esquerda de Albanese procura um referendo, necessário para mudar a constituição, sobre o reconhecimento dos povos indígenas na constituição e a obrigatoriedade de consulta sobre decisões que afectam as suas vidas.

Os detalhes sobre a chamada voz indígena no parlamento seguirão o referendo nacional sobre a questão, que o governo quer realizar no actual mandato.

"Estou aqui no seu país, o que você precisar de mim, é só me avisar", disse O'Neal a Albanese durante uma entrevista em Sydney, antes de sair sem responder a perguntas.

Tarefa nobre

A ministra de Assuntos Indígenas, Linda Burney, disse a jornalistas que O'Neal pediu para se envolver e descreveu a missão de mudança como "uma tarefa nobre".

Albanese disse que O'Neal, quatro vezes campeão da NBA, tem um histórico nos Estados Unidos de trabalhar pela justiça social e "elevar as pessoas que são marginalizadas".

"Queremos construir o apoio mais amplo possível e queremos nos envolver com pessoas que possam se conectar com os jovens em particular, mas com todos os sectores da sociedade", disse Albanese. "Shaq tem esse histórico de... reunir pessoas de diferentes origens, o que é consistente com a nossa abordagem,".

O'Neal concordou em fazer alguns vídeos sobre o assunto, disse o primeiro-ministro.

Os trabalhistas se comprometeram a propor um referendo durante a campanha para as eleições gerais de maio, quando encerrou quase uma década de governo de governos conservadores da coligação Liberal-Nacional.

O povo indígena da Austrália trabalhou por gerações para ganhar reconhecimento por injustiças desde a colonização europeia em 1700. A constituição, que entrou em vigor em 1901, não se refere aos povos indígenas do país.