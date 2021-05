Aumento de mortes e infecções de Covid 19 causa alarme na Huíla

Na província angolana da Huíla as autoridades sanitárias locais estão preocupadas com o aumento de óbitos e casos de covid-19 sobretudo desde o início do mês de Maio.



A província registou 14 óbitos nos últimos sete dias numa média de dois por dia para além de se assistir o aumento de internamentos de casos graves e críticos no hospital central do Lubango.

Perante o agravar da situação e o receio de colapso no sistema de saúde as autoridades sanitárias locais vão reiterando os apelos à população para que esta redobre as medidas preventivas e anunciaram a abertura de quatro novos centros de atendimento de doentes covid-19 nos municípios de Chibia, Kuvango, Jamba e Cacula e assim tentar travar o desgaste no maior hospital da região.

“ Temos que ter a capacidade de entender que o hospital central é a última linha para qualquer um de nós” disse Paulo Luvangamo responsável do departamento de Sa’ude Púclibca e Controlo de Endemias na Huíla.

“Estamos a tomar estas medidas todas exatamente para que a gente consiga fazer melhor gestão de todos esses casos, pois os os números estão a aumentar acrescentou alertando ainda para o facto de sse terem registgado mortes por Covid . e “com 24 horas de internamento, o que não acontecia na primeira leva”.

Para o médico Nivaldino Manuel, a chegada da época seca e com ela o surgimento de várias doenças de foro respiratório exige que as unidades sanitárias tenham capacidade de diagnóstico rápido para evitar confusão.

“ Vai precisar de um sistema de saúde dinâmico com capacidade de dar resposta imediata a situações para diferenciar de uma enfermidade normal e covid isso seria um teste disponível nas unidades de saúde rápido”, disse

Preocupados com a situação e perante o aumento de casos, alguns jovens locais tomaram a iniciativa de nas ruas da cidade do Lubango sensibilizarem a população a não ignorar as medidas de biossegurança.

Depois de Luanda a província da Huíla está entre as que mais reporta casos diários positivos de covid-19 com mortes incluídas.