Aumento de casos de COVID 19 causa alarme no Namibe

Face a um súbito aumento de casos de COVID 19 que colocam a província como o segundo centro a doença, o governador da província do Namibe Archer Mangueira disse ser necessário intensificar as medidas de prevenção e combate ao surto.

Isto depois de ter sido noticiado que o Namibe se está tornar na segunda província mais afectada depois de Luanda.



Na passada terça-feira o Namibe registou 81 novos casos positivos de covid-19depois de Luanda com 113 casos de covid-19 . As infeções foram diagnosticadas em Luanda (113), Namibe (81), Huíla (23), Benguela (14), Bié (10), Lunda Sul (7), Huambo (4), Lunda Norte (3), Moxico (3), Cunene (2), Cabinda (2) e Zaire (2),

Na semana passada registaram-se cinco óbitos pela doença.

Em declarações prestada à imprensa quarta-feira 25 de Agosto de 2021, o governante disse estar preocupado com o aumento de novos de casos de covid-19 no Namibe e apelou “a toda comunidade namibense particularmente aos jovens para se manterem firme no cumprimento rigoroso das recomendações do Ministério da Saúde em relação à prevenção a esta pandemia que tem estado afetar de um tempo a esta parte o nosso País e particularmente a nossa região sul de Angola

Para contenção da propagação da pandemia definiu três pilares: Aumento de testagem, vacinação massiva e atendimento mais adequado.

"No caso particular do Namibe nós temos que agir em três direções: 1-aumentar o nível de testagem para termos a dimensão real do vírus, contamos com o apoio do Ministério da Saúde para que tenhamos uma maior capacidade de testagem. 2- aumentar também a nossa capacidade de resposta rápida aos casos positivos de covid-19e temos estados a contar com a formação dos nossos técnicos particularmente enfermeiros tanto em relação a reposta rápida como também a capacidade de tratamento dos casos de covid-19 sejam eles em situação grave médio moderada.3-aumentar a velocidade de vacinação, portanto são essas as principais preocupações que temos de desencadear para estancar a expansão da pandemia na nossa província do Namibe", concluiu.

Anteriormente o Director do Gabinete Provincial do Namibe de Saúde Miguel Pedro Ferreira “Coríntios” tiha afirmadoter apresentado a mesma preocupação aos membros do Conselho Provincial de Auscultação das Comunidades realizada nos últimos dias nesta cidade do Namibe.

"Preocupa-nos o aumento significativo de casos de Covid-19 a nível da Província e grau de letalidade que nós conseguimos constatar nos últimos tempos, daí, o nosso apelo aos conselheiros para que possam replicar a nossa comunidade o nível de consciência e de controlo na Província", disse o responsável.

Mortes por Sida também aumentam

Além de cinco óbitos por COVId-19 na semana finda, a província do Namibe, registou igualmente 25 óbitos por HIV/SIDA nos primeiros seis meses do ano em curso, dos 4.750 pacientes , disse Miguel Coríntios.



"No primeiro semestre de 2020, tivemos 17 óbitos e em 2021, no mesmo período ,tivemos 25 óbitos”, disse alertando para o aumento de envolvimento de menores em prostituição.

“Antigamente aqueles que nós considerávamos como menores de idade não teriamvida sexual ativa, hoje já conseguimos constatar menores a envolver-se na vida sexual, e istoparece que está ser encarado como coisa normal”, disse.

“Oíndice de promiscuidade tende aumentar, é necessário que os encarregados redobrem os esforços na educação sexual dos nossos educandos", recomendou o responsável.