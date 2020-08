Aumentam pressões para Joe Biden escolher africana-americana para vice-presidente

Costuma dizer-se nos Estados Unidos que a distância entre ser-se vice-presidente e presidente é um bater do coraçao. Isto é, quando se olha para quem é o parceiro ou parceira do candidato à presidência a primeira questão que se deve colocar é se essa pessoa tem a capacidade para, de um momento para outro, ser presidente dos Estados Unidos.



E isso é agora ainda mais importante porque os vice presidentes há várias decadas que deixaram de ser apenas uma pessoa que – para citar um anterior vice-presidente – vai a inaugurações, tomadas de posse e funerais.

Esta semana ou o mais tardar na próxima semana vai-se ficar a conhecer quem será a candidata à vice presidência dos Estados Unidos na candidatura à presidência de Joe Biden.

Biden disse já que será uma mulher e tem estado a ser pressionado para escolher uma africana-americana. A campanha de Biden tem estado a receber cartas de organizações manifestando apoio a uma ou outra das candidatas e jornais americanos dizem haver divisões internas sobre a questão

Há neste momento cinco mulheres africana-americanas em consideração nomeadamente a senadoraKamala Harris,a antiga conselheira de segurança nacional Susan Rice, as congressitasKaren Bass, eVal Demings,e ainda Keisha Lance Bottoms presidente da camara de Atlanta

Fala se tambem de Elizabeth Warrner que foi candidata à nomeação pelo partido Democrata, a governadora de Michigan Gretchen Whitmer, a governadora do Novo México Michelle Lujan Grisham e a congressita Tammy Duckworth uma antiga oficial da força aérea americana que perdeu as duas pernas no Iraque

A escolha está certamente a ser dificil. Biden tinha anteriormente anunciado que iria revelar a sua escolha esta semana mas isso foi adiado.

O jornal Washington Post faz notar que geralmente o candidato à presidênciatem por esta altura uma lista de apenas três possiveis escolhas o que não acontece neste momento com Joe Biden. O jornal revelou uma enorme luta interna entre diversas facções do partido Democrata.

Ontem um membro da campanha de Biden dissse ao jornal Político que há ainda 11 mulheres em consideração ao posto.

.Mas o processo de escolha está sem dúvida na sua recta final. Esta semana Joe Biden vai iniciar entrevistas pessoais com as candidatas o que indica portanto estar-se na fase final do processo.. Sabe-e que Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama, tem afirmado que é importante haver uma boa relação pessoal entre o presidente e o vice-presidente particularmente desde que este cargo passou a ter um papelactivo nas deliberações politicas.

Lanhee Chen do centro de estudos Instituto Hoover foi conselheiro do antigo candidato Mitt Romney e teve um papel importante na escolha daquele foi condidato à vice-presidência Paul Ryan disse que para ele “o ponto mais importante que as pessoas geralmete não têm em conta é que há uma componente profundamente pessoal nesta questão”.

“A questão é: Sente-se ocandidato presidencial confortável com o candidato à vice-presidência e é por isso que estas reuniões a dois esta semana vão ser muito importantes”, acrescentu

É claro que na escolha há muitas outras questões que são investigadas e analisadas. O estado de onde é, declarações que fez no passado e que possam agora afectar a sua crediblidade, os negécios em que esteve envolvido, mesmo a sua vida pessoal é alvo de intensa investigação.

Lanhee Chen fez notar que ‘nunca se vai ter um candidato perfeito à vice presidência” pois “vai sempre haver algum aspecto desse candidato, quer seja o que fizeram no passado, quer seja a geografia que o vão tornar menos do que perfeito”.

“ Portanto o que depois acaba por ser importante para além das investigações ,das questões que épreciso ter em conta no processo, é realmente essa relação que se vai desenvolver entre o candidato à presidência e o candidato à vice-presidência”, disse.

“ Há confiança entre os dois? Pode o candidato a presidente ter a certeza que o candidato à vice-presidência vai seguir as linhas da campanha,apresentar essas linhas correctamente? Penso que isso vai ser o factor mais importante”, acrescentou Lanhee Chen.

Favoritas? Os nomes que mais aparecem mencionados são o da senadoraKamala Harris e de Susan Rice, com Karen Bass outro nome a ser mencionado

A salientar que em caso de vitória nas presidenciais de Novembro quem quer ser que seja esolhida terá uma oportunidade em quatro anos de ser ela própria candidata à presidencia gozando da visibilidade que o cargo de vice-presidente lhe dá. Isto porque Joe Biden com 77 anos de idade já indicou que se vencer estas eleições não será candidato nas próximas presidenciais