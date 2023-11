Aumenta produção de café com encerramento de bases da Renamo na Gorongosa.mp3

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Gestores do projeto do Café da Gorongosa, em Moçambique, anunciaram um aumento exponencial da produção e exportação do café para o mercado africano e europeu, com a expansão de novas áreas de cultivo após o encerramento das últimas bases militares do braço armado da Renamo, no centro de Moçambique.