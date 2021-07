Aumenta para 32 número de vítimas fatais devido ao colapso de prédio em Miami

Aumentou para 32 o número de vítimas mortais, confirmadas pelas autoridades, na sequência do colapso do edifício de 12 andares no passado dia 24 na cidade de Surfside, no condado de Miami-Dade, nos Estados Unidos.

Mais quatro corpos foram retirados dos escombros nesta terça-feira, 6, enquanto as equipas de resgate procuram por 113 pessoas desaparecidas.

No domingo, foi implodida a parte do edifício que ficou de pé, mas que transformou-se numa ameaça para os seus residentes e para região.

Apesar de continuarem a procurar por sobreviventes ou corpos de vítimas, as autoridades estão a monitorar a tempestade tropical Elsa que ameaça a área, embora possa não passar por Miami.

Treze dias após o colapso do prédio, Maggie Castro, paramédica e integrante do Departamento de Resgate de Bombeiros de Miami-Dade, reconhece que “a cada dia que passa, é mais difícil ver um milagre acontecer”.

O chefe daquele departamento Alan Cominsky disse a repórteres na segunda-feira, 5, que as equipas de busca e resgate "avançam a toda velocidade" e, com a implosão da outra parte do prédio, elas agora podem ter acesso com segurança a toda a estrutura.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, acrescentou que os investigadores poderão ter acesso a qualquer parte do prédio, incluindo aos quartos onde se acredita que as pessoas dormiam quando o colapso aconteceu.