Aumenta expansão da Rússia em África, alerta governante espanhola

A ministra espanhola da Defesa, Margarita Robles, alertou neste sábado, 19, os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) para a expansão permanente da Rússia no continente africano e pediu que essa ameaça não seja esquecida devido à invasão da Ucrânia.



“A Rússia está a invadir a Ucrânia, mas está a expandir-se em África e temos de estar todos conscientes disso", afirmou a ministra, em Madrid, numa intervenção na 68.ª sessão anual da Assembleia Parlamentar da NATO.

Ela ainda avisou que "qualquer vazio deixado pela Europa ou pela NATO em África está a ser perfeitamente aproveitado pela Rússia" e que Moscovo "está a encontrar um campo de expansão perfeito" em África, com as suas próprias Forças Armadas e através da grupo mercenário Wagner.



A região do Sahel é apontada como principal espaço de intervenção da Rússia, com a instalação de grupos terroristas e de tráfego de seres humanos.

A Assembleia Parlamentar da NATO, que termina na segunda-feira, deve reafirmar a solidariedade com a Ucrânia e a união dos membros da organização.



Em Junho, na cimeira da organização, os líderes aprovaram um novo conceito estratégico, com acções e opções para os próximos 10 anos.

Na altura, Moscovo foi apontado como a principal ameaça à Aliança Atlântica.