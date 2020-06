Ativistas organizam vigília contra violência e abuso sexual de crianças no Uíge

Uma dezena de ativistas cívicos na província angolana do Uíge realiza uma campanha de sensibilização e mobilização de jovens para uma vigília no próximo sábado, 13, contra a pedofilia, violência e abuso sexual e assassinatos de menores no país.

Leu Paxe Kenyata, um dos organizadores, disse a VOA que a ideia é consciencializar as pessoas a absterem-se destas práticas e alertar os órgãos de justiça para a responsabilização dos infratores.

“Nós vamos protestar e exigir justiça contra aquilo que aconteceu em Luanda com a menina Abigail, de quatro anos, que foi estuprada e assassinada, e cujo autor encontra-se em liberdade”, disse.

O ativista avançou que o grupo “quer chamar a atenção da sociedade e pedir aos órgãos de justiça que tomem providências destes casos porque ninguém está acima da lei, segundo o Presidente da República”.

A organização diz que os mecanismos estão ser criados para que no sábado, às 17:30 h, os participantes se concentrem no Largo do Governo, com máscaras e uma vela.

O caso da menor Abgail aconteceu no ano passado e a justiça ainda não foi feita, segundo os organizadores da vigília.