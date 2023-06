Ativista angolano Tanaice Neutro em liberdade

Gilson da Silva Moreira mais conhecido por "Tanaice Neutro" recebe ordem de soltura na sexta-feira, 23 de junho, após vários apelos da sociedade civil angolana e da Amnistia Internacional (AI).

A 13 de janeiro de 2022 foi detido nos Serviços de Investigação Criminal (SIC), em Luanda, para onde se deslocou para obter informações sobre outro ativista detido dois dias antes no âmbito da greve dos taxistas.

O rapper e ativista de 35 anos foi preso em conexão com vídeos que gravou em que chamava o Presidente da República de “palhaço” e as autoridades de “ignorantes”.



Em Outubro de 2022 foi julgado e condenado pelo crime de ultraje ao Estado, seus símbolos e órgãos a uma pena suspensa de 15 meses, tendo o juiz ordenado a sua libertação imediata por motivos de saúde o que somente aconteceu agora.



A AI tinha anunciado em abril o começo da campanha com o título “Tome acção” publicando uma carta modelo a ser assinada por qualquer pessoa.



“Exorto-vos a libertar imediatamente Tanaice Neutro, conforme ordenado pelo juiz, e a garantir que a sua condenação seja anulada por resultar unicamente do exercício do seu direito à liberdade de expressão”, lia-se na iniciativa da organização que além da ilegalidade da prisão, em virtude do tribunal ter decidido pela sua libertação, apontava a necessidade de “acesso urgente a cuidados de saúde adequados, incluindo, se necessário, fora da prisão”.

Em 24 de maio deste ano, a AI havia entregue na Embaixada de Angola em Lisboa, uma petição assinada por cerca de 2.200 pessoas a pedir a liberdade do ativista Tanaice Neutro.

O ativista passou 528 dias na prisão.