Atirador mata 8 pessoas e fere 7 no Texas

Um homem armado abriu fogo num centro comercial perto de Dallas, Texas, matando oito pessoas e ferindo sete no sábado, segundo as autoridades.



De acordo com as autoridades, o atirador foi morto a tiro por um agente da polícia que se encontrava no Allen Premium Outlets.

A polícia ainda não divulgou informações sobre as identidades das vítimas ou do atirador. No entanto, acredita-se que haja crianças entre as vítimas, de acordo com as pessoas que saíram do centro comercial depois do incidente.



O incidente de sábado é o último de uma série sem precedentes de tiroteios em massa este ano. Estão a ocorrer a um ritmo de aproximadamente um por semana, de acordo com uma base de dados mantida pela The Associated Press e pelo USA Today em parceria com a Northeastern University.