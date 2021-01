Ataques terroristas simultâneos deixaram 100 mortos no Níger

Cerca de 100 pessoas morream em dois ataques terroristas em duas aldeias vizinhas no Níger no sábado, 2, revelou o presidente da Câmara Municipal de Tondikiwindi, Almou Hassane, neste domingo.

“Em Tchoma Bangou houve cerca de 70 mortos e em Zaroumadareye 30 vítimas mortais", disse à AP o autarca em cujo município estão as duas aldeias.

O ataque foi feito com dezenas de motos e deixou pelo menos 25 feridos.

Apesar da actividade terroista permanente no Níger, os ataques aconteceram no dia em que foi confirmada a vitória parcial do candidato do partido no poder, o antigo ministro do Interior Mohamed Bazoum, na primeira volta das eleições presidenciais de 27 dezembro.

Na campanha eleitoral, Bazoum prometeu reforçar o combate aos grupos terroristas na região.

Resultados provisórios indicaram que Mohamed Bazoum obteve 39,3% dos votos, muito aquém dos 50% necessários para vencer à primeira volta, enquanto o antigo Presidente Mahamane Ousmane obteve 17 por cento.

A segunda volta acontece a 21 de fevereiro.

O Presidente cessante, Mahamadou Issoufou, vai deixar o poder após dois mandatos de cinco anos cada, protagonizando assim a primeira transferência de poderes entre presidentes democraticamente eleitos no país.