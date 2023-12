Ataques dos EUA contra huthis no Mar Vermelho mataram 10 rebeldes, dizem fontes no Iémen

Pelo menos 10 rebeldes huthis foram mortos neste domingo, 31, na sequência de um ataque dos Estados Unidos contra três pequenos barcos daquela guerrilha no Mar Vermelho, disseram duas fontes no porto de Hodeida, no Iémen.

O Comando Central da Marinha dos EUA (Centcom) revelou ter respondido a um pedido de socorro do Maersk Hangzhou, um porta-contentores com bandeira de Singapura, operado pela Dinamarca, que relatou ter sido atacado pela segunda vez em 24 horas, enquanto transitava pelo Mar Vermelho, por rebledes huthis, apoiados pelo Irão.



"Helicópteros do USS Eisenhower e do USS Gravely, respondendo aos pedidos de socorro do Maersk Hangzhou, reagiram ao fogo contra os barcos huthis e afundaram três dos navios. Não houve sobreviventes. O quarto barco fugiu da área", lê-se no comunicado.



Esta foi a segunda vez em menos de 24 horas que os huthis, apoiados pelo Irão, atacaram o navio porta-contentores Maersk Hangzhou, com bandeira de Singapura e operado por uma empresa dinamarquesa.



“Este é o 23º ataque ilegal dos huthis ao transporte marítimo internacional desde 19 de novembro”, acrescentou o Centcom.



O aumento dos ataques no Mar Vermelho levou muitas companhias marítimas a redirecionar os navios no início de dezembro, evitando o Mar Vermelho até novo aviso.



Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, a 7 de outubro os huthis, que controlam uma grande parte do Iémen, intensificaram os ataques no mar Vermelho contra navios que consideram "ligados a Israel", em solidariedade com o território palestiniano .