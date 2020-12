Ataque informático a agências de inteligência americanas coloca investigadores em alerta

Piratas informáticos invadiram as redes do Departamento de Energia e de Administração Nacional de Segurança Nuclear dos Estados Unidos, o órgão responsável pelo arsenal nuclear do país.

Não há detalhes sobre como os sistemas foram afectados, nem se sabe que tipos de informações que poderiam envolver as armas nucleares dos Estados Unidos estiveram nas mãos dos hackers.

No entanto, a porta-voz do Departamento de Energia, Shaylyn Hynes, disse em comunicado que não há risco para a segurança nacional.

"Por enquanto, a investigação descobriu que o malware atingiu apenas redes de trabalho, sem afectar a missão essencial de segurança nacional do departamento", afirmou Hynes.

Mais tarde, o Departamento de Energia revelou ter agido para conter um ataque cibernético supostamente de origem na Rússia e negou que o escritório que cuida da área nuclear tenha sofrido com os impactos da invasão.

"Isso reforça que precisamos modernizar nosso equipamento nuclear para assegurar que se mantenha seguro, confiável e eficaz contra ameaças", disse a senadora republicana Deb Fischer, que integra um comité de supervisão do armamento atómico.

Em nota, o FBI informou que está a "investigar e a reunir dados de inteligência para responsabilizar, autuar e desmantelar os autores responsáveis pela ameaça".

Biden promete combater pirataria

Entretanto, o Presidente eleito Joe Biden comentou que "há muito que ainda não sabemos, mas o que sabemos é uma grande preocupação".

"Instrui a minha equipa a procurar o máximo possível sobre essa violação”, acrescentou Biden, que elogiou "os funcionários públicos de carreira que trabalham 24 horas por dia para responder a esse ataque”.

Ele prometeu que, depois de assumir o poder, o Governo "tornará a segurança cibernética uma prioridade em todos os níveis e faremos com que lidar com essa violação seja uma das principais prioridades a partir do momento em que assumirmos".