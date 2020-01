Ataque do Irão no Iraque deixou 34 soldados americanos com lesões cerebrais

O Departamento de Defesa, o Pentágono, informou, nesta sexta-feira, 24, que 34 soldados americanos foram diagnosticados com lesões cerebrais traumáticas depois do ataque do Irão a bases no Iraque.

O porta-voz Jonathan Hoffman afirmou em conferência de imprensa que 17 soldados ainda estão sob observação médica e oito que haviam sido levados à Alemanha foram transferidos para os Estados Unidos hoje enquanto outros nove continuam na Alemanha.

Na semana passada, as Forças Armadas americanas haviam dito que 11 soldados tinham sido tratados por sintomas de concussões depois dos ataques.

Na quarta-feira, 22, o Presidente americano, Donald Trump, havia dito em uma entrevista em Davos, na Suíça, que as lesões não eram graves.

"Eu ouvi que eles tiveram dores de cabeça e algumas outras coisas... e eu posso dizer que não é muito grave", declarou Trump.

"Não, eu não considero que sejam lesões muito graves comparadas a outras que já vi. Já vi pessoas sem pernas e sem braços. Eu vi pessoas que foram terrivelmente, terrivelmente feridas naquela área, naquela guerra", acrescentou.