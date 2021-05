Ataque aéreo israelita em Gaza mata 33

Ataques aéreos israelitas no domingo na Cidade de Gaza mataram pelo menos 33 pessoas, incluindo oito crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

Foi o ataque mais mortal desde que a actual ronda de combates eclodiu na semana passada entre Israel e o Hamas.

Na manhã de domingo, Israel bombardeou a casa de Yehya Al-Sinwar, o líder do Hamas em Gaza, no sétimo dia consecutivo de hostilidades. Não ficou imediatamente claro se Sinwar estava em casa. Uma reportagem da Associated Press disse que ele "provavelmente estava escondido com o resto do escalão superior do grupo".

Os ataques aéreos e de artilharia de Israel contra militantes palestinianos "continuarão enquanto for necessário", disse o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no sábado.

"Você não se pode esconder - nem acima do solo, nem no subsolo. Ninguém está imune", disse ele, falando aos líderes do Hamas em Gaza, e agradeceu ao Presidente dos EUA, Joe Biden, e a outros líderes mundiais pelo seu apoio.

Biden ligou para Netanyahu no sábado e disse que condenava os ataques com rockets do Hamas e reafirmou o seu apoio ao direito de Israel de se defender do Hamas e de outros grupos terroristas. O líder dos Estados Unidos também expressou preocupação com a segurança dos jornalistas e a necessidade de garantir a sua protecção, de acordo com um registo da Casa Branca da teleconferência.

Biden também falou por telefone com o Presidente palestiniano Mahmoud Abbas, a sua primeira conversa desde que Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos em Janeiro.

Ele actualizou Abbas sobre os esforços diplomáticos dos EUA para encerrar o conflito em curso, enfatizando que o Hamas deve parar de disparar rockets contra Israel.

Biden também destacou o seu compromisso com uma "solução negociada de dois Estados como o melhor caminho para chegar a uma solução justa e duradoura para o conflito israelo-palestiniano", disse a Casa Branca.

Esforços de mediação

Hady Amr, o subsecretário de Estado adjunto dos EUA para Israel e Assuntos Palestinianos, está em Israel e deve reunir-se com líderes israelitas no domingo, e depois com autoridades palestinianas na Cisjordânia para encontrar uma "calma sustentável", disse o Departamento de Estado.

Também no domingo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, vai dirigir-se ao Conselho de Segurança da ONU para discutir a situação.

"O Secretário-Geral está consternado com o número crescente de vítimas civis, incluindo a morte de 10 membros da mesma família, incluindo crianças, como resultado de um ataque aéreo israelita na noite passada no campo de al-Shati em Gaza, supostamente visando um líder do Hamas ", disse seu porta-voz, Stephane Dujarric, em comunicado.

"O Secretário-Geral lembra a todas as partes que qualquer ataque indiscriminado a civis e estruturas da media viola o direito internacional e deve ser evitado a todo custo", disse ele.

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia terão uma videoconferência na terça-feira sobre a escalada dos combates entre Israel e os palestinianos. Josep Borrell, chefe de política externa da UE, disse no Twitter no domingo que os ministros vão "discutir como a UE pode contribuir da melhor forma para acabar com a violência actual".

Nem Israel nem o Hamas indicaram que o fim da pior violência entre Israel e militantes palestinianos desde 2014 estava à vista. Tudo começou na segunda-feira, desencadeado por uma crescente agitação sobre o controle de Jerusalém e tentativas de colonos judeus de assumir o controle de comunidades controladas por árabes.