Ataque aéreo causa 17 mortos em Khartum

Entidades oficiais disseram que um bombardeamento aéreo na capital do Sudão Khartum causou a morte de pelo menos 17 pessoas, incluindo cinco crianças, enquanto prosseguem os combates na cidade e outras partes do país entre o exército e as chamadas Forças de Apoio Rápido (RSF).

Desconhece-se se o ataque foi levado a cabo por um avião ou por um drone. Aviões das forças governamentais têm repetidamente atacado tropas da RSF na capital e estas têm respondido usando drones e a armas anti-aéreas.

O ataque de hoje atingiu o bairro de Yarmouk no sul de Khartoum onde se têm concentrado a maior parte dos combates desde que estes eclodiram em meados de Abril.

As forças da RSF culparam o ataque no exército, acrescentando que as suas forças tinham abatido um avião MiG.