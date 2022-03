Assembleia da FNLA em Malanje suspensa devido a irregularidades

A assembleia provincial de renovação e mandatos que devia eleger no fim de semana o novo secretário provincial da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) na província angolana de Malanje foi anuladada devido a irregularidades.



É mais um capítulo na crise interna daquele partido.



Os concorrentes Jacinto Cabanda Dala, Ernesto Munana e Carlos Cassoma trocaram fortes acusações, de acordo com João Benvindo, enviado do presidente do partido, Nimi a Simbi, à província para monitorar o processo.



“Hoje, infelizmente, tivemos muitos militantes, tínhamos que alistar 275 delegados estipulados. Mas há candidatos que vieram com crianças, violaram as portas, começaram a pular. Foram à cozinha, violaram a cozinha (...) são pessoas recrutadas pelos candidatos só para vir votar”, assegurou Benvindo, quem concluiu, na altura, que “tendo em conta essa situação já não há espírito de realizarmos a assembleia".



O candidato Ernesto Munana reconheceu a nova crise instalada entre os irmãos, mas acusou a comissão preparatória de ser árbitro e jogador.



“A comissão é incompetente, principalmente o coordenador. Até assim não temos nenhuma identificação se quantas crianças foram achadas na sala e se foram irregulares”, disse Munana.



Jacinto Cabanda Dala, outro concorrente, acusou o seu rival Carlos Cassoma de mobilizar jovens e crianças que invadiram a sala do pleito.



“Esta assembleia é da FNLA, quando o candidato traz os seus homens em nome da UNITA, então, houve irregularidade na assembleia. Tem que falhar, porque já é uma mancha”, defendeu Dala.



Por seu lado, Carlos Cassoma, que também reconheceu a desorganização, protestou ao afirmar que “há cepticismo dos mais velhos em quererem que o partido seja apenas para os mais velhos”.



“Os mais velhos têm medo. Os jovens apenas querem advogar, assegurar, aprimorar aquilo que os mais velhos não conseguiram fazer. Essa confusão que existe na FNLA foram os próprios mais velhos que criaram, nós apenas queríamos dar o nosso contributo de forma organizada”, referiu Cassoma.



Uma nova assembleia está prevista para o dia 26 em Malanje.